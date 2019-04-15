Фергюсон обратился к Хабибу и UFC

<img src="//img.gazeta.ru/files3/377/12200377/sdasda-pic905-895x505-87346.jpg">

Первый номер рейтинга легковесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), Тони Фергюсон в следующем поединке хочет драться за титул как с действующийм чемпионом Хабибом Нурмагомедовым, так и с обладателем временного пояса Дастином Порье, передает «Советский спорт».

«Одиннадцать побед подряд, 14-1 в UFC, неоспоримый чемпион мира! Пора напомнить об этом Хабибу и UFC. Хватит избегать Фергюсона! #защищайилиосвободи.

Реклама

Дана Уайт, дай мне победителя UFC 236. Фанаты хотят этого!», — написал Фергюсон в твиттере.

Стоит отметить, что в середине марта вызвала большой резонанс информация о психическом состоянии спортсмена, которое, по словам жены атлета, находится в крайне неустойчивом состоянии.

Ранее сообщалось, что президент UFC хочет провести супербой Адесанья — Джонс.