Фергюсон обратился к Хабибу и UFC
Первый номер рейтинга легковесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), Тони Фергюсон в следующем поединке хочет драться за титул как с действующийм чемпионом Хабибом Нурмагомедовым, так и с обладателем временного пояса Дастином Порье, передает «Советский спорт».
«Одиннадцать побед подряд, 14-1 в UFC, неоспоримый чемпион мира! Пора напомнить об этом Хабибу и UFC. Хватит избегать Фергюсона! #защищайилиосвободи.
Дана Уайт, дай мне победителя UFC 236. Фанаты хотят этого!», — написал Фергюсон в твиттере.
Стоит отметить, что в середине марта вызвала большой резонанс информация о психическом состоянии спортсмена, которое, по словам жены атлета, находится в крайне неустойчивом состоянии.
Ранее сообщалось, что президент UFC хочет провести супербой Адесанья — Джонс.