Состояние Пеле улучшается после проведенной операции

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Медики рассказали об улучшении состояния здоровья бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле после проведенной 13 апреля операции по удалению камня из почки, передает ТАСС.

Об этом написали 14 апреля в информационном бюллетене больницы имени Альберта Эйнштейна в бразильском Сан-Паулу.

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«Общее состояние пациента Эдсона Арантис ду Насименту оценивается как хорошее. Пациент постепенно восстанавливается после операции, осложнения отсутствуют», — указано в документе.

Трехкратный чемпион мира пока что остается под наблюдением уролога и гериатра.

Спортсмен поступил в больницу 9 апреля сразу после возвращения из Парижа. Врачи опасались за состояние здоровья Пеле из-за отсутствия у 78-летнего мужчины одной почки.

Ранее Диего Марадона обратился к испытывающему проблемы со здоровьем Пеле.