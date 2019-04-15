Состояние Пеле улучшается после проведенной операции
Медики рассказали об улучшении состояния здоровья бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле после проведенной 13 апреля операции по удалению камня из почки, передает ТАСС.
Об этом написали 14 апреля в информационном бюллетене больницы имени Альберта Эйнштейна в бразильском Сан-Паулу.
«Общее состояние пациента Эдсона Арантис ду Насименту оценивается как хорошее. Пациент постепенно восстанавливается после операции, осложнения отсутствуют», — указано в документе.
Трехкратный чемпион мира пока что остается под наблюдением уролога и гериатра.
Спортсмен поступил в больницу 9 апреля сразу после возвращения из Парижа. Врачи опасались за состояние здоровья Пеле из-за отсутствия у 78-летнего мужчины одной почки.
Ранее Диего Марадона обратился к испытывающему проблемы со здоровьем Пеле.