Российские гимнасты досрочно заняли первое место в медальном зачете ЧЕ

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Российские гимнасты досрочно заняли первое место в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы в польском Щецине, передает «Советский спорт».

Российские спортсмены завоевали шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды. На втором месте располагается сборная Великобритании, у которой две золотые медали.

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На континентальном первенстве осталось разыграть три комплекта наград.

Российские гимнасты побили принадлежавший им рекорд чемпионатов Европы по числу взятых медалей. На первенстве континента 2013 года россияне завоевали шесть золотых и четыре бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что россиянин Артур Далалоян лишился серебра после протеста израильского гимнаста.