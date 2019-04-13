ЦСКА и «Авангард» назвали составы на первый матч финала КХЛ
ЦСКА и «Авангард» назвали составы на первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семенов — Петров;
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Бондарев — Чудинов, Стольберг — Деарне — Бек;
Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Карнаухов — Скотт;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.
Матч начнется в 17.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее глава «Авангарда» назвал ударом возможное отсутствие Бузовой на финале.