Журналист объяснил поражение «Тампы» президентством Трампа

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Североамериканский журналист Кевин Курц в шутливой форме прокомментировал второе поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» от «Коламбус Блю Джекетс» в четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

По итогам регулярного чемпионата «молнии» заняли первое место в турнирной таблице НХЛ и завоевали «Президент Трофи».

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«Такое бывает, если выигрываешь «Президент Трофи» при Дональде Трампе», — написал журналист в твиттере.

«Тампа» потерпела поражение от «Коламбуса» со счетом 1:5. В серии до четырех побед лидируют «мундиры» — 2-0.

Ранее главный тренер «Коламбуса» подвел итоги второго матча с «Тампой».