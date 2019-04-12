Россиянка Пасхина взяла золото ЧЕ по тяжелой атлетике
Россиянка Ксения Пасхина одержала победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 87 кг, сообщает ТАСС.
В сумме спортсменка показала результат 242 кг (110 кг — в рывке, 132 кг — в толчке). Серебро завоевала россиянка Диана Мстиева (240 кг; 110+130). Третью позицию занимает представительница Австрии Сара Фишер (231 кг; 102+129).
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Европейское первенство прошло в грузинском Батуми.
Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение временно отстранить серебряного призера чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг россиянку Надежду Ломову.