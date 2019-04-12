Власти Петербурга не получали заявок на митинг за Кокорина и Мамаева

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В комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга не поступала заявка на митинг в поддержку нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «краснодара» Павла Мамаева, сообщает РИА «Новости».

До этого активист активист Игорь Шумилин заявил, что митинг в поддержку футболистов согласован с властями Петербурга и пройдет на 21 апреля.

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«В комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности подобная заявка на данный момент не поступала», — отметили в пресс-службе комитета.

Активист также рассказал, что митинг, запланированный в Москве на 13 апреля, отменен из-за запрета со стороны администрации парка «Сокольники».

Ранее судья возмутился употребляемыми Кокориным выражениями в суде.