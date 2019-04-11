Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

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Фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира, сообщает РИА «Новости».

Судьи оценили прокат спортсменки на 80,54 балла. Лидером стала японка Рика Кихира с результатом 83,97 балла, обновив мировой рекорд.

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Третьей стала еще одна представительница Японии Каори Сакамото (76,95). Еще одной россиянке Софье Самодуровой (68,61) принадлежит шестая строчка.

В сумме сборная России после ритм-танца и выступлений женщин-одиночниц набрала 29 очков и стала лучшей в зачете, обогнав Японию (29) и США (27).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнования.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал проблемы мужского фигурного катания в России.