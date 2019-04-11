Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

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Хавбек английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба планирует продолжить карьеру в другом клубе, передает «Советский спорт».

По информации Le Parisien, у 26-летнего полузащитника испортились отношения с наставником «красных дьяволов» Уле Гуннаром Сульшером.

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Футболист обратил внимание на интерес со стороны мадридского «Реала». Не исключен его переход в стан «сливочных».

В текущем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Погба провел 39 матчей, оформил 14 голов и отдал 11 голевых передач.

Его рыночная трансферная стоимость на данный момент оценивается в €90 млн. Соглашение игрока с манкунианцами истекает летом 2021 года. На «Олд Траффорд» он пришел летом 2016 года из «Ювентуса».

Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» высказался о будущем Погба в команде.