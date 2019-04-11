Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам первых встреч четвертьфинала финала Лиги чемпионов выбрал четырех футболистов, которые претендуют на титул лучшего игрока недели, сообщает «Советский спорт».

В список номинантов включили форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино, защитника «Барселоны» Жерара Пике, нападающего «Тоттенхэма» Хена Мин Сона и хавбека «Аякса» Френки де Йонга.

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Фирмино оформил гол в матче с «Порту» (2:0), Сон забил победный мяч в игре с «Манчестер Сити» (1:0), Де Йонг совершил 91% точных передач в противостоянии с «Ювентусом» (1:1), Пике совершил 94% точных пасов, выйдя против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Ранее Пике призвал не расслабляться после победы над «МЮ» в первом матче.