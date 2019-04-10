Чемпион мира по версиям WBA и WBC стеремится к объединению поясов

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Чемпион мира по версиям WBA и WBC в среднем весе Сауль Альварес жаждет завоевания всех титулов по самым престижным версиям, передает «Советский спорт».

Из-за подобных планов громкая встреча с Геннадием Головкиным может пока быть отложена.

«Послушайте, моя цель на этот год — завоевать все титулы. Мне нужно объединить все титулы. Если у Геннадия Головкина будет один из титулов до конца года, то я с радостью с ним встречусь. Если же нет, мы посмотрим, как будут развиваться события. Но пока я сосредоточен на поединке 4 мая, в котором мне нужно завоевать ещё один пояс», — цитирует мексиканца BoxingScene.

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4 мая Сауль Альварес встретится с чемпионом мира по версии IBF Дэниелом Джейкобсом.

Ранее друг Макгрегора Артем Лобов захотел сломать челюсть Поли Малиньяджи.