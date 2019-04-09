Александр Емельяненко захотел стать хоккеистом
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил о готовность стать хоккеистом, передает «Советский спорт».
Спортсмен побывал на седьмом, заключительном, матче финала Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА (3:0). По итогам этой встречи в финал Кубка Гагарина вышел столичный клуб. За право обладать Кубком он сразится с омским «Авангардом».
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«Я готов переквалифицироваться и стать хоккеистом. Уверен, что буду незаменимым игроком в любой команде. Осталось научиться ездить на коньках! Кому нужен тафгай Емельяненко?», — сказал боец.
Тафгаем называют хоккеиста, который силовыми приемами препятствует развитию атаки соперника.