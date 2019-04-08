Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти еще один тест

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Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому пройти тест Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) на алкоголь и наркотики, передает РИА «Новости».

Спортсмен уведомил политический деятелей, что специалисты данной организации скоро приедут в Киев.

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«Специалисты VADA на днях прибудут в Киев. Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?» — обратился к кандидатам на пост главы государства Кличко в твиттере.

До этого Порошенко и Зеленский 5 апреля уже сдали анализы и сразу поделились с народом отрицательными результатами. Однако боксер усомнился в их подлинности, отмечая, что настоящие допинг-тесты исследуются более 48 часов.

Ранее сообщалось, что Порошенко сдаст анализы на наркотическую зависимость у экспертов WADA.