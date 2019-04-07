Бойца ММА Асатряна могут оштрафовать за поведение на Fight Nights
Российский боец смешанного стиля (ММА) Вартан Асатрян может быть оштрафован за оскорбление судей боя в рамках турнира Fight Nights Global 92, сообщает ТАСС.
В главном поединке шоу Асатряна победил соотечественник Али Багаутинов. Судьи единогласным решением назвали победителем Багаутинова. Асатряна не удовлетворил исход встречи, и он оскорбил арбитров, в том числе нецензурно.
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«Санкции возможны. Это недопустимо, и мы отреагировали. У Вартана есть время ответить и обратиться к людям», — заявил глава промоутерской компании FNG Камил Гаджиев.
Бой завершился со счетом 48-47, 48-47, 49-46.