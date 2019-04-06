ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Московский ЦСКА одолел столичный «Спартак» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА «Новости».
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль исландский полузащитник Арнор Сигурдссон.
Теперь армейцам предстоит матч против «Оренбурга» 13 апреля, а красно-белым встреча с «Ростовом» 14 апреля.
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Этот проигрыш стал первым в чемпионате России для Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака».
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее фанаты «Спартака» избили своего до потери сознания из-за Глушакова.
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:2
Голы: 0:1 — Сигурдссон, 46; 0:2 — Сигурдссон, 55.