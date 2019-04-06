Мамаев пожертвовал удобной камерой ради возможности играть в футбол

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящийся под арестом в СИЗО «Бутырка», раз в несколько недель проводит матч с сокамерниками, сообщает РИА «Новости».

По словам ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, у хавбека есть возможность играть, когда заключенных выпускают на прогулку во внутренний двор.

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«Арестанты из больших камер могут по очереди выходить, чтоб сыграть в футбол. Для людей это хоть какая-то радость. Мамаев даже в ущемление своих прав попросил перевода из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иметь возможность погонять мяч. Видно, что футбол для него много значит», — сказал Мельников.

Первая игра в «Бутырке» с участием Мамаева состоялась 14 февраля. Мамаев отыграл по тайму за каждую из команд и оформил семь голов. В итоге счет был 8:7 (5:1).

Ранее в футбольном комитете по этике прокомментировали ситуацию Александра Кокорина и Мамаева.