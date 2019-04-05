В Госдуме поделились ожиданиями от матча «Спартак» — ЦСКА

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Депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА.

«Предстоит игра за шесть очков. Надеюсь, ЦСКА выйдет на поле с мощной мотивацией, максимальной концентрацией, самоотдачей. На кону стоит репутация клуба. А самое главное — разыгрывается путевка в Лигу чемпионов», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА состоится 6 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.