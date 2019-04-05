Кадыров высказался о скандале с флагом Косово на стадионе «Ахмата»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о скандале с флагом Косово на стадионе грозненского «Ахмата», передает «Советский спорт».

«За футбольный клуб «Ахмат» выступает спортсмен из Косово Бернард Бериша. Если в фанзоне спорткомплекса «Ахмат Арена» и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения», — написал Кадыров в телеграме.

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Политик отметил, что отношение Республики к этому вопросу соответствует позиции России.

Флаг Косово был замечен во время домашней встречи «Ахмата» с московским «Спартаком» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги (1:3). Посол Сербии Славенко Терзич остался недоволен этим фактом. Министерство иностранных дел России списало все на техническую ошибку.

Ранее сообщалось, что скандальный флаг Косово убрали со стадиона «Ахмата».