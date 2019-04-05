На Западе НХЛ определились участники розыгрыша Кубка Стэнли

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По итогам игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли в Западной конференции, сообщает «Советский спорт».

За главный приз турнира будут бороться «Калгари Флэймз», «Сан-Хосе Шаркс», «Нэшвилл Предаторз», «Виннипег Джетс», «Сент-Луис Блюз», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш».

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Уже определена первая пара плей-офф в Западной конференции. Вторая команда Тихоокеанского дивизиона «Сан-Хосе Шаркс» сыграет с третьей — «Вегас Голден Найтс». «Акулы» будут иметь преимущество домашнего льда.

Ранее нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал свою игру в сезоне.