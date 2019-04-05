«Вашингтон» Овечкина обыграл «Монреаль»
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вашингтона». Эта победа позволила команде выиграть столичный дивизион.
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Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин очков в матче набрать не смог. Не отличился полезными действиями и нападающий Евгений Кузнецов.
Ранее сообщалось, что гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Торонто».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:1
1:0 – Эллер (Коннолли, Хагелин) – 18:36;
1:1 – Уэбер (Армиа, Дано) – 19:32;
2:1 – Дауд (Бураковски) – 22:58.