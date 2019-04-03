Форвард «Ювентуса» стал жертвой расизма

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Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин стал жертвой расистских кричалок болельщиков во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри», сообщает «Советский спорт».

Фанаты оскорбляли форварда на протяжении всей встречи, а под конец, когда Кин на 85-й минуте забил второй мяч своей команды, его освистали и стали оскорблять на фоне расизма.

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Примечательно, что забитый мяч Кин праздновал возле трибуны, где находили ультрас «Кальяри». В итоге партнерам форварда, Леонардо Бонуччи и Блезу Матюиди, пришлось уводить нападающего от трибун.

После матча Кин выложил в инстаграме фотографию, где повторяет жест, который сделал во время празднования гола.

«Лучший способ ответить на расизм», — подписал нападающий фотографию.

Ранее сообщалось, что президент УЕФА призвал арбитров останавливать матчи из-за расизма.