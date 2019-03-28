Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает «Матч ТВ».
По словам наставника, он не уверен, что справится с подобной ответсвенностью.
В закончившемся сезоне Тарасова и Морозов стали серебряными призерами чемпионатов Европы и мира.
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«Я больше не буду главным тренером пары — не по Сеньке шапка. Я научил ребят всему, чему мог. Тренировать первых фигуристов страны очень ответственно. А теперь они стали еще более титулованными. Согласен помогать в качестве второго наставника, консультанта, но только не главного», —
сказал Траньков в эфире программы «Все на Матч».
Ранее спортсменов Тарасову и Морозова призвали «найти лицо».