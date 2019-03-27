Медведева намерена выучить четверные прыжки
Серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева заявила о намерении выучить четверные прыжки на следующий сезон, передает РИА «Новости».
«Я была очень счастлива представлять свою страну на чемпионате мира. Был сложный отбор и я справилась. Я извлекла много опыта, а главное осознала, что мне есть куда расти. Все будет хорошо, я начала снова чувствовать уверенность. В следующем сезоне я начну учить сложные четверные прыжки. Главная цель — четверные сальхов и тулуп», — сказала Медведева в интервью сайту Международного олимпийского комитета (МОК).
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Фигуристка отметила, что без этих прыжков будет сложно конкурировать в следующем сезоне.
Ранее Медведевой предложили сделать первый шаг к примирению с тренером Этери Тутберидзе.