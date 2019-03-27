«Коламбус» разгромил «Айлендерс» в НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» дома крупно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 4:0.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил второй шат-аут, совершив 26 сейвов. Что касается российского форварда «Блю Джекетс» Артемия Панарина, то он забросил вторую шайбу в матче.
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НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
1:0 – Дзингел (Веренски, Дженнер) – 05:43 (5x4),
2:0 – Панарин (Аткинсон, Дюшейн) – 42:38 (5x5),
3:0 – Бьеркстранд – 51:14 (5x5),
4:0 – Аткинсон (Дюшейн, Джонс) – 59:33 (en).
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