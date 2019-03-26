РФС может расследовать случаи домогательств в дубле женского ЦСКА
Российский футбольный союз (РФС) хочет провести расследование о домогательствах со стороны наставников к игрокам дубля женского ЦСКА, сообщает Sport24.
26 марта появилась информация, что две спортсменки из клуба СКА УОР заявили о неподобающем поведении сотрудников команды и подали заявление в МВД Одинцовского района.
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«РФС изучил появившиеся в российских СМИ публикации о домогательствах к игрокам ЖФК СКА УОР. Мы организуем собственное расследование, о результатах которого доложим дополнительно», — заявили в пресс-службе РФС.
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