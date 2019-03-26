Погребняк извинился за слова о темнокожих игроках в сборной России
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк извинился за свои слова о темнокожих футболистах в сборной России.
В интервью сайту kp.ru игрок заявил, что ему смешно, когда за российскую национальную команду выступают темнокожие игроки.
«Никого не хотел обидеть. За свой оборот речи приношу извинения», — цитирует Погребняка Sport24.
Ранее сообщалось, что Погребняк прибыл на заседание комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), где будет рассмотрено его высказывание относительно натурализованных игроков.