Погребняк извинился за слова о темнокожих игроках в сборной России

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк извинился за свои слова о темнокожих футболистах в сборной России.

В интервью сайту kp.ru игрок заявил, что ему смешно, когда за российскую национальную команду выступают темнокожие игроки.

«Никого не хотел обидеть. За свой оборот речи приношу извинения», — цитирует Погребняка Sport24.

Ранее сообщалось, что Погребняк прибыл на заседание комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), где будет рассмотрено его высказывание относительно натурализованных игроков.