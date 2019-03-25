Аргентинские фанаты необычным образом сорвали матч

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Болельщики сорвали игру 1-го раунда Кубка Аргентины между «Ньюэллс Олд Бойз» и «Вилья Митре», сообщает «Советский спорт».

По информации SUN, на 90-й минуте фанаты «Ньюэллса» устроили беспорядки на трибунах.

По ходу встречи «Ньюэллс Олд Бойз» уступал сопернику из низшего дивизиона со счетом 1:2. Успокоить дебоширов попробовали пожарные, которые стали поливать их водой. В ответ на это болельщики скинули на поле бачок унитаза, который травмировал одного из пожарных. Также в процессе усмирения людей были ранены трое полицейских.

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Судья в итоге прервал матч. «Ньюэллсу» засчитали техническое поражение. Из-за этого в следующий раунд турнира вышел «Вилья Митре».

Ранее фанаты посоветовали Андрею Аршавину обратиться к психотерапевту.