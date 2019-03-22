Черышев призвал сборную России не опускать руки после поражения
Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился эмоциями после матча отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 против команды Бельгии, передает «Советский спорт».
Встреча прошла в Брюсселе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Единственный гол России оформил Черышев.
«После поражения мало позитивных моментов может быть. В первом тайме неплохо смотрелись, были шансы выбежать еще на контратаках, грамотно оборонялись. Но после второго гола, который пропустили с пенальти, нам стало намного тяжелее.
Мы знаем, что у Бельгии хорошая сборная с топовыми игроками. Тяжело против них играть. Но надо стремиться обыгрывать такие команды. Все в наших руках. Не надо опускать руки, надо идти дальше.
Мой гол? Мы об этом говорили: надо прессинговать вратаря и защитников. Сработал прессинг, забили мяч, сравняли счет, но, к сожалению, сегодня проиграли. Надо двигаться дальше, делать правильные выводы и стремиться к лучшему», — заявил хавбек в эфире «Матч Премьер».
Ранее сообщалось, что Россия проиграла Бельгии в матче отбора к Евро-2020.