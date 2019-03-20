Адвокат Фролова сделал заявление о Началовой

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Адвокаты хоккеиста Александра Фролова заявили, что смерть певицы Юлии Началовой не заставит спортсмена отозвать иск о законности купли половины доли на квартиру в Москве.

«Нам, в свою очередь, также очень жаль, что из жизни ушла такая молодая женщина, а ее дочка осталась без мамы. Но спор возник намного раньше, чем произошли эти печальные события и с ним все равно рано или поздно придется что-то делать», — цитирует адвоката Фролова «МК».

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Сообщалось, что спортсмен выкупил половину квартиру у певицы за 20 млн рублей в 2015 году. Позднее Началова заявила, что не получала деньги от хоккеиста.

После смерти звезды права на квартиру перешли ее 12-летней дочери.

Ранее сообщалось, что Фролов определился по претензиям к ребенку Началовой.