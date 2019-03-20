Туктамышева высказалась о прокатах Медведевой и Загитовой

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила выступление соотечественниц в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Первое место заняла Алина Загитова, набравшая 82,08 балла. Евгения Медведева (74,23) идет на четвертом месте, Софья Самодурова (70,42) показала девятый результат.

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«Все наши девочки откатались отлично. Я посмотрела распечатки судей, и выступления были оценены по достоинству. Нам всем нужно ждать произвольной программы.

Полностью согласна с суждениями, что Алина показывает олимпийское катание, Женя продемонстрировала уверенность, которой у нее давно не было, а Соня Самодурова является нашим будущим», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат.com».

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