Авербух назвал главных соперниц Загитовой в произвольной программе
Хореограф, олимпийский чемпион Илья Авербух считает, что главными соперницами Алины Загитовой являются японка Рики Кихира и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
На чемпионате мира в японской Сайтаме Загитова набрала 82,08 балла и заняла первое место в короткой программе. Турсынбаева (75,96) занимает третье место, Кихира (70,90) располагается на седьмой строчке.
«Теперь все в руках Алины. Если Загитова также откатает произвольную программу, то догнать ее будет невозможно. Само выступление очень успешное, выполнен сложнейший каскад, не дрогнула ни на секунду. Думаю, что Кихира и Турсынбаева — главные конкурентки Алины на данный момент, японка в случае двух акселей может и подняться. Тройка, скорее всего, такой и будет: Загитова, Кихира, Турсынбаева», — цитирует Авербуха Sport24.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.