Российский форвард стал игроком «Миннесоты»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/354/11573354/VsRTs6Kxj3c_1-1300x722-pic905-895x505-4786.jpg">

Российский нападающий Александр Хованов подписал соглашение новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота», сообщает «Советский спорт».

По информации с официального сайта «Уайлд», контракт 18-летнего хоккеиста с командой из Сент-Пола рассчитан на три года и вступит в силу со следующего сезона.

Реклама

«Миннесота» остановилась на кандидатуре Хованова в третьем раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 86-м номером.

В нынешнем сезоне игрок выступает за «Монктон Уайлдкэтс» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), где в 64 матчах заработал 74 очка (25+49).

Ранее «Калгари» первым вышел в финал плей-офф НХЛ.