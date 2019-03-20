Российский форвард стал игроком «Миннесоты»
Российский нападающий Александр Хованов подписал соглашение новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота», сообщает «Советский спорт».
По информации с официального сайта «Уайлд», контракт 18-летнего хоккеиста с командой из Сент-Пола рассчитан на три года и вступит в силу со следующего сезона.
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«Миннесота» остановилась на кандидатуре Хованова в третьем раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 86-м номером.
В нынешнем сезоне игрок выступает за «Монктон Уайлдкэтс» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), где в 64 матчах заработал 74 очка (25+49).