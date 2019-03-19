Российская фигуристка: Медведева стала человеком после ухода от Тутберидзе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/601/12252601/yKuAQA9pxTM-pic905-895x505-86115.jpg">

Российская фигуристка Алена Леонова поделилась мнением об уходе соотечественницы Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру.

«Она стала человеком. Женя раскрылась. Стала более общительной. У Тутберидзе она не была роботом, просто была отстранена от всего. На соревнованиях люди стараются лишний раз ни с кем не общаться, но по Жене было видно, что ей как будто ничего не разрешалось, все было под запретом. Она действовала по очень строгим указаниям», — цитирует Леонову «Спорт день за днем».

Реклама

По мнению фигуристки, отсутствие результатов у Медведевой связаны с короткими сроками работы с канадским специалистом.

«Орсер говорил, что все должно прийти со временем. И все будет хорошо», — добавила Леонова.

Медведева выступит на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, который завершится 24 марта.

Ранее стало известно время выступления Медведевой и Алины Загитовой на чемпионате мира.