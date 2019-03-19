Загитова сделала тройной каскад на тренировке

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Российские фигуристки Софья Самодурова. Алина Загитова и Евгения Медведева провели заключительную тренировку на чемпионате мира в японской Сайтаме, сообщает «Советский спорт».

Все спортсменки откатали свои программы без ошибок, а олимпийская чемпионка добавила к своему каскаду лутц — риттбергер еще один риттбергер.

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Короткая программа у одиночниц состоится 20 марта. Чемпионат мира завершится 24 марта.

Ранее сообщалось, что японская фигуристка Рика Кихира упала на тройном сальхове во время тренировки.