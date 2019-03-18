Алдонин: тяжело говорить дочери, что Началовой больше нет
Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал, как сообщил дочери о смерти певицы Юлии Началовой, передает «Советский спорт».
«Самая большая боль и утрата — это, конечно, для дочки. Она была в приподнятом настроении, довольная, счастливая. И как это сказать? Мне было очень тяжело. Мы сели в машину, когда уже уезжали из аэропорта.
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Я сказал: «К сожалению, у меня для тебя очень тяжелая новость. Мамы с нами больше нет». Сначала она даже ничего не поняла. Когда она уезжала, у мамы было плановое обследование. Она не могла поверить», — сказал Алдонин в программе «Пусть говорят».
Ранее сообщалось, что бывший футболист перенес поездку на мастер-классы из-за смерти Началовой.