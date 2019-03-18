Судебные дела по спору Началовой и Фролова будут приостановлены

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Судебные дела по искам «Весенних инвестиций» к Юлии Началовой и бывшему хоккеисту сборной России Александру Фролову будут приостановлены до вступления в наследство дочери певицы, сообщает ФАН со ссылкой на источники в судах.

По словам юриста Максима Сурова, данное решение является обычной судебной практикой.

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«Сейчас будет приостановка дела, до вступления в наследство. У нас первые наследники — это супруг, дети и родители. Так как супруга нет — то идет дочка с родителями. Если дочка вступает в наследство, то и долги на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны — отец и бабушка с дедушкой», — сказал эксперт.

Суды возобновят дело спустя полгода, когда дочь Началовой и бывшего футболиста московского ЦСКА Евгения Алдонина вступит в наследство.

Ранее сообщалось, что Алдонин перенес поездку на мастер-классы из-за смерти Началовой.