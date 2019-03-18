Следователь не дал разрешение врачу посетить Кокорина

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что следователь пока не дал разрешение на то, чтобы клубный врач посетил футболиста.

«Апелляционного постановления Мосгорсуда, необходимого для направления жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пока еще не получили. Звонили сегодня в суд, они сказали, что еще ничего не пришло.

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Что касается врача — он готов, но разрешения следователя на посещение так и нет», — цитирует Ромашова Sport24.

Ранее адвокат Кокорина рассказал о новых поворотах в деле футболиста.