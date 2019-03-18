Названы суммы призовых российских биатлонистов на ЧМ-2019

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Стали известны суммы призовых выплат российским биатлонистам на чемпионате мира 2019 года, сообщает «Советский спорт».

Турнир завершился 17 марта в Эстерсунде. Россияне в общей сложности заработали €113,5 тысяч призовых.

Наибольшую сумму в €38,5 тысяч получил Александр Логинов.

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За ним расположились: Екатерина Юрлова-Перхт — €29,5 тысяч; Евгения Павлова — €12 тысяч; Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев — по €8000; Матвей Елисеев — €7000; Никита Поршнев — €4500; Светлана Миронова и Ульяна Кайшева — по €3000.

Среди всех участников самый большой гонорар у норвежца Йоханнеса Бё — €76,4 тысяч.

Призовой фонд турнира составил €1,2 млн.

Ранее Мартен Фуркад остался без медалей чемпионата мира впервые за 10 лет.