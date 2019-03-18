Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Бетис»

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«Барселона» с крупным счетом обыграла «Бетис» в матче 28-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу каталонской команды.

В первом тайме «Барселона» вырвалась вперед благодаря капитану Лионелю Месси, который дважды поразил ворота соперников. Во втором тайме аргентинский форвард забил еще один раз, оформив хет-трик. Также за команду отличился Луис Суарес.

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Единственный гол «Бетиса» оформил Лоренсо Морон.

«Барселона» набрала 66 очков и закрепилась на первом месте. «Бетис» с 39 очками идет на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что «Барселона» снова попробует приобрести Гризманна.

Чемпионат Испании. 28-й тур

«Бетис» — «Барселона» — 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 — Месси, 18, 0:2 — Месси, 45, 0:3 — Суарес, 63, 1:3 — Морон, 82, 1:4 — Месси, 85.