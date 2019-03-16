Стал известен самый тестируемый РУСАДА футбольный клуб в 2019 году
Московский ЦСКА чаще остальных клубов тестировался Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в первые два месяца 2019 года, сообщает ТАСС.
Как передает пресс-служба РУСАДА, в феврале допинг-контроль прошли Ильзат Ахметов, Илья Помазун, Георгий Щенников и Алан Дзагоев, которого уже проверяли в январе.
Реклама
Также в первый месяц 2019 года допинг-тесты сдали Игорь Акинфеев, Федор Чалов, Марио Фернандес, Константин Кучаев и Кирилл Набабкин.
Ранее сообщалось, что лыжник Василий Пушкин дисквалифицирован за употребление эритропоэтина.