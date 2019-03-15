Стал известен возможный соперник Александра Емельяненко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/416/11595416/retg-pic905-895x505-48054.jpg">

Российский боец смешанных стиля (ММА) Александр Емельяненко в Самаре может выйти на бой с Сергеем Харитоновым, сообщает ТАСС.

По информации Федерации ММА Самарской области, организаторы поединка спортсмена начали переговоры с Харитоновым в качестве потенциального соперника.

Реклама

Планируется, что Емельяненко проведет поединок на турнире «Битва на Волге» 10 мая в Самаре.

«Мы обратились к Сергею Харитонову. Его не устроила предлагаемая сумма, он назвал свой порядок цифр. В данный момент мы рассматриваем встречные требования», — отметили в организации.

Емельяненко и Харитонов не так давно повздорили через СМИ. В 2006 году бойцы встречались на турнире Pride в Японии, и тогда Харитонов уступил противнику благодаря техническому нокауту в первом раунде.