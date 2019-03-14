Месси оценил игру Роналду в матче Лиги чемпионов

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Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что думает об игре нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», передает «Советский спорт».

Первая игра завершилась поражением туринской команды со счетом 2:0. Во второй встрече Роналду оформил хет-трик, тем самым выведя свою команду в четвертьфинал турнира.

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«То, что сделали Криштиану Роналду и «Ювентус», было впечатляюще. Я думал, что справиться с «Атлетико» будет сложнее. Это был волшебный вечер для Криштиану», — приводит слова Месси Marca.

Сам Месси в ответном матче Лиги чемпионов против «Лиона» (5:1) сделал дубль и отдал две голевые передачи.

Ранее Роналду вновь назвали лучшим игроком в истории.