Болельщик «Ювентуса» скончался от инфаркта после победы над «Атлетико»
Болельщик «Ювентуса» умер от инфаркта после победы любимой команды над «Атлетико», передает «Советский спорт».
Как сообщает Il Mattino, 40-летний мужчина почувствовал себя плохо в отеле после матча. Работники гостиницы вызвали скорую помощь, но гость уже скончался.
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12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянцы победили со счетом 3:0 благодаря хет-трику Криштиану Роналду.
Ранее «Манчестер Сити» забил семь безответных мячей в ворота «Шальке».