«Манчестер Сити» забил семь безответных мячей в ворота «Шальке»

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«Манчестер Сити» разгромил немецкий «Шальке» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 7:0. В составе победителей отличились Серхио Агуэро, оформивший дубль, а также Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Филип Фоден и Габриэл Жезус. Примечательно, что воспитанник «Шальке» Лерой Сане забил мяч в ворота своей команды, а также отдал три результативные передачи.

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В первой встрече «горожане» ели одолели соперников (3:2).

Ранее хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико».

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч

«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — «Шальке» (Гельзенкирхен, Германия) — 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 — Агуэро, 35; 2:0 — Агуэро, 38; 3:0 — Сане, 42; 4:0 — Стерлинг, 56; 5:0 — Силва, 71; 6:0 — Фоден, 78; 7:0 — Жезус, 84