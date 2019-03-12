Американский канал назвал самых популярных спортсменов года
Американский канал ESPN составил ежегодный рейтинг самых популярных личностей спортивного мира, сообщает «Советский спорт».
Для выявления главных знаменитостей спорта используется формула, которая включает профессиональные доходы, доходы от неспортивной деятельности, популярность в соцсетях и поисковые запросы Google.
Четвертый год подряд во главе списка оказался португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Вторую и третью строчки заняли нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс и футболист каталонской «Барселоны» Лионель Месси.
Из российских спортсменов в рейтинг включили чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова (15-е место) и теннисистку Марию Шарапову (37-е место).
Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграет по тактике Нурмагомедова.