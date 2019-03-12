Американский канал назвал самых популярных спортсменов года

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Американский канал ESPN составил ежегодный рейтинг самых популярных личностей спортивного мира, сообщает «Советский спорт».

Для выявления главных знаменитостей спорта используется формула, которая включает профессиональные доходы, доходы от неспортивной деятельности, популярность в соцсетях и поисковые запросы Google.

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Четвертый год подряд во главе списка оказался португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Вторую и третью строчки заняли нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс и футболист каталонской «Барселоны» Лионель Месси.

Из российских спортсменов в рейтинг включили чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова (15-е место) и теннисистку Марию Шарапову (37-е место).

Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграет по тактике Нурмагомедова.