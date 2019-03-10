Российский тренер: соперничать с Трусовой и Щербаковой невозможно

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Российский тренер Евгений Рукавицын поделился мнением о российских фигуристках Александре Трусовой и Анне Щербаковой, передает РИА «Новости».

Он считает, что пока фигуристки чисто исполняют четверные прыжки, равных им не будет. Однако это может произойти, если появится спортсменка, обладающая уникальными артистическими способностями.

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«Конечно, на данный момент на этом чемпионате конкретно соперничать с двумя нашими девочками было невозможно. Меня как тренера безумно подкупает то, что я вижу. Этими четверными прыжками девочки творят историю, я так считаю.

Но порассуждать на тему, можно ли с ними бороться, можно. Может появиться девочка, которая покажет такие же элементы ультра-си, если так можно выразиться, но в плане второй оценки», — сказал Рукавицын.

Накануне Трусова выиграла юниорский чемпионат мира, а Щербакова стала второй.

Ранее сообщалось, что фигуристке Косторной придется забыть о коньках на четыре недели.