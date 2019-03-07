Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в пасьюте на Универсиаде

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Российский биатлонист Дмитрий Иванов завоевал золото в гонке преследования на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Спортсмен прошел дистанцию за 34 минут 10,7 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал его соотечественник Никита Поршнев (отставание 14,2 секунды, два промаха). Третье место занял еще один представитель России Эдуард Латыпов (+1.06,3; 5).

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Универсиада-2019. Биатлон. Гонка преследования. Мужчины

1. Дмитрий Иванов (Россия) — +34.10,7 (0).

2. Никита Поршнев (Россия) — +14,2 (2)...

3. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.06,3 (5)...

6. Василий Томшин (Россия) — +2.23,2 (2)...

8. Алексей Чулев (Россия) — +3.25,6 (3)...

11. Александр Дедюхин (Россия) — +5.15,1 (4).