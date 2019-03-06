«Уфа» вернула деньги за билеты после поражения от «Динамо»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал число болельщиков, обратившихся в кассы за возвратом денег за билеты на матч 18-го тура Российской премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:2), передает «Спорт день за днем».

До матча Газизов обещал, что клуб вернет деньги за билет каждому болельщику, если игроки не одержат победу над «Динамо». Бонусом должен был стать аналогичный билет на следующую домашнюю игру «Уфа» — «Ахмат», которая состоится 17 марта.

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«Сейчас закрыли кассы, 481 человек сдал билеты. По финансам пока не подсчитывали. 2-3 болельщика «Динамо» тоже пришли, мы им дали опять билеты на фанатский сектор, ничего страшного», — заявил гендиректор.

Он также отметил, что акция помогла привлечь болельщиков. В будущем планируются и другие подобные мероприятия.

«Мы заметили, что немногие хотели забрать деньги, большинство пришли за билетом на следующий матч. Теперь у нас есть время продумать свои дальнейшие шаги в маркетинге. Завтра объявим новую акцию на игру с «Ахматом», — заключил руководитель.

Ранее сообщалось, что игроки «Уфы» оплатят фанатам билеты на матч с «Ахматом».