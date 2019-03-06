Абрамович не хочет видеть в «Челси» вратаря-бунтаря

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Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович приказал продать испанского вратаря Кепу Аррисабалагу, передает «Советский спорт».

Столь жесткое решение связано с конфликтом 24-летнего голкипера и главного тренера команды Маурицио Сарри, сообщает El Confidencial.

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Кепа отказался замениться в финале Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти), чем привел в бешенство итальянского наставника и вызвал большой резонанс в СМИ.

Игрок пополнил «Челси» прошлым летом: «Атлетику» было выплачено € 80 млн, что сделало Кепу самым дорогим вратарем в истории футбола.

Ранее наставник сборной Германии Йоахим Лев устроил революцию в команде.