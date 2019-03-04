В Турции футболист пронес на матч лезвие и начал резать соперников

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Страшный инцидент произошел во время матча третьего по силе турецкого дивизиона между командами «Амедспор» и «Сакарьяспор», сообщает РИА «Новости».

Игрок «Амедспора» Мансур Чалар незаметно пронес на поле острое лезвие. Футболист спрятал его в руке и, совершив приветственное рукопожатие, стал нападать на соперников.

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В интернете было опубликовано видео, на котором видно, как спортсмен несколько раз наносит удары ладонью противникам. Игроки «Сакарьяспора» не сразу обнаружили ранения, но по окончании встречи разметили фотографии порезов в Сети.

Руководство «Амедспора» заявило, что их футболист не совершал подобного поступка и это клевета и «грязные слухи» о Чаларе. Такое заявление клуб опубликовал в своем твиттере.

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